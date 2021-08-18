قناة النهار الولايات المتحدة الأمريكية تتبرع بمستشفى ميداني للجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 18 أوت 2021 - 23:07 شارك غرِّد 28 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974084 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا / تمارين رياضية حديثة تمارس داخل المنزل قناة النهار 09 أوت تيزي وزو: عائلات تواصل الهروب من المنازل خوفا من عودة ألسنة اللهب أمام الرياح القوية قناة النهار 10 أوت طالع هابط: 2021 .. رحلة البحث عن الغاز والماء بالحمير .. العجب قناة النهار 29 جويلية المدير العام للغابات: يكشف الأسباب الأولية لحرائق الغابات التي عرفتها عدد من الولايات قناة النهار 10 أوت