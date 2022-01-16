الولايات المتحدة الأمريكية تُرحب بزيارة دي ميستورا إلى الصحراء الغربية

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الأولى إلى المنطقة. مبدية دعمها لجهوده في “استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الغربية”.

وقالت الخارجية الأمريكية في تغريدة على حسابها بموقع “توتير” : “نرحب بزيارة ستافان دي ميستورا ، الأولى للمنطقة بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. نحن ندعم جهوده في إستئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لنزاع الصحراء الغربية”.

ويقوم دي ميستورا، بجولة بالمنطقة حيث وصل أمس السبت إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، في زيارة استهلها من ولاية السمارة. وذلك في ثاني محطة له في إطار جولته الأولى إلى المنطقة منذ تعيينه شهر نوفمبر الماضي.

وحسبما أكده مكتب ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش. فإن المبعوث الشخصي يتطلع خلال جولته هذه إلى الإستماع إلى آراء جميع الأطراف المعنية بشأن كيفية المضي قدما نحو إستئناف بناء العملية السياسية في الصحراء الغربية”.

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وصول المبعوث الأممي دي ميستورا إلى مطار تندوف

وصل المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا أمس السبت، إلى مطار تندوف. متوجها إلى مخيمات اللاجئيين الصحراويين في زيارة تقوده إلى المنطقة. ووصل الوفد الأممي إلى مطار تندوف ليتوجه إلى ولاية السمارة بمخيمات اللاجئين الصحراويين. كما ستكون له لقاءات مع سلطات الجمهورية الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو. ليكون ختام الزيارة التي تدون يومين، بلقاء مع الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي. يشار إلى أن ستافان دي ميستورا شرع في أول زيارة رسمية له في المنطقة يوم الخميس من المملكة المغربية. على اعتبارها أحد طرفي النزاع. وبعد محطة مخيمات اللاجئين الصحراويين، من المرتقب أن يتوجه إلى الجزائر ثم إلى موريتانيا، على اعتبارهما بلدين جارين وملاحظين. حسب ما تنص عليه خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحول هذه الزيارة، أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، محمد سيدي عمار، أنه “لا يتوقع الكثير من زيارة ستافان دي ميستورا الى المنطقة. على اعتبارها زيارة اتصالية وليست تفاوضية”. وأورد سيدي عمار: “سنستمع اليه، ونبلغه موقفنا من العملية السلمية وآفاقها، لن نستعجل القول إلى غاية السماع لما يحمله”. وأشار الدبلوماسي الصحراوي إلى أن مطلب الشعب الصحراوي “كان ولايزال هو الإستقلال الوطني التام. واستعادة السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية”. موضحا أن الاستفتاء “كان ولازال حلا وسطا، بين الكفاح المشروع للشعب الصحراوي ومطلب دولة الاحتلال المغربي ضم الأراضي الصحراوية واحتلالها”.

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