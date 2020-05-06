الولايات المتحدة الأمريكية رقم واحد في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

باتت الولايات المتحدة الأمريكية الرقم واحد في العالم في كل شيء، فبغض النظر عن اعتبارها أكبر وأقوى دولة في العالم، فهي اليوم أول دولة تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس “كورونا”.

وقد عرفت أمريكا أول حالة وفاة بكورونا في أواخر فيفري الماضي، لتبدأ الأرقام في تصاعد رهيب متجاوزة إيطاليا وإسبانيا والصين آنذاك، حيث تسجل أمريكا اليوم لوحدها 1.2 مليون مصاب وأكثر من ربع الوفيات عبر العالم.

وهذا وتعدّ مدينة “نيويورك” أكبر المدن المتضررة بكورونا، حيث تسجل 319 ألف حالة مؤكدة مع تسجيل 19.415 حالة وفاة، لتبقى أكبر دولة في العالم حائرة في مجابهة هذا الوباء، رغم امتلاكها أكبر المؤسسات الصحية وبفروع في عدة دول وبنوابغ في قطاع الصحة.