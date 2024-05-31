الولايات المتحدة: العثور على جثة امرأة في فم تمساح

أثناء التحقيق في اختفاء امرأة أمريكية، عثرت الشرطة في هيوستن بولاية تكساس يوم الثلاثاء، على بقايا امرأة بين فكي تمساح.

وقالت شرطة القسم في بيان صحفي، إنه تم، الثلاثاء 28 ماي. العثور على جثة امرأة ستينية في فم تمساح بالقرب من بحيرة هورسبين بايو في مدينة هيوستن بولاية تكساس (الولايات المتحدة).

في وقت هذا الاكتشاف المروع، كانت شرطة هيوستن تحقق في اختفاء امرأة من تكساس.

ورغم أن هوية الضحية وسبب الوفاة لا يزالان مجهولين، إلا أن التحقيقات جارية حاليا.

وبعد اكتشاف التمساح بالقرب من بحيرة هورسبين بايو في حوالي الساعة 8:40 صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوم الثلاثاء. فتحت شرطة هيوستن النار. وبمجرد مقتل الحيوان، انتشل الغواصون بقايا الضحية وجثة التمساح.

وسيحدد المزيد من التحقيقات ما إذا كانت الضحية هي بالفعل المرأة التي تبحث عنها السلطات المحلية حاليًا. وما إذا كان سبب الوفاة مرتبطًا بالتمساح الموجود في مكان الحادث أم لا.

وقبل ثمانية أشهر، وقع حدث مماثل في مدينة لارجو بولاية فلوريدا. حيث تم انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 41 عاما من فم تمساح. بعد أن رأى أحد السكان الحيوان يخرج من الماء وبقاياه بين أنيابه.

وفي فلوريدا أيضًا، في فيفري الماضي. قُتلت امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا على يد تمساح بينما كانت تتنزه مع كلبها في فورت بيرس.

على الرغم من أن هجمات التماسيح أكثر شيوعًا في فلوريدا، إلا أنها تظل نادرة في تكساس.

آخر مرة حدث فيها مثل هذا الحدث كانت في عام 2015. عندما قُتل رجل يبلغ من العمر 28 عامًا أثناء السباحة. في مياه كلير ليك بولاية تكساس، حسبما ذكرت قناة ABC 13 الأمريكية.