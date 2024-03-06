الولايات المتحدة: امرأة تقتل طفلين في حادث وتوأمها تتحمل المسؤولية

يُزعم أن سامانثا بيث بيترسن، وهي امرأة أمريكية تبلغ من العمر 35 عامًا. اصطدمت بعربة تجرها الخيول من طائفة الأميش وقتلت طفلين في ظهرها.

في الولايات المتحدة، وفي ولاية مينيسوتا. حاولت المسؤولة عن حادث أودى بحياة طفلين الهروب من السجن من خلال السماح لأختها التوأم بتحمل المسؤولية.

كما قالت فوكس نيوز وسكاي نيوز، فإن سامانثا بيترسن، وهي امرأة أمريكية تبلغ من العمر 35 عامًا. مسؤولة عن حادث طريق مميت وقع في 25 سبتمبر 2023.

وبينما كانت على الأرجح تحت تأثير المخدرات، اصطدمت بسيارتها عربة تجرها الخيول. مما أسفر عن مقتل طفلين من طائفة الأميش جالسين في الخلف وإصابة قاصرين آخرين.

ومع ذلك، ليست سامانثا هي التي تحملت العبء الأكبر من هذا الفعل حتى الآن، ولكن توأمها المتطابق سارة بيترسن.

وبحسب وكيل النيابة فإن سارة وصلت إلى مكان الحادث أمام الشرطة.

وسمحت لهم فترة زمنية قصيرة بـ “اختراع هذه القصة التي تتحمل فيها سارة مسؤولية الحادث وتبدأ في تضليل التحقيق”.

سامانثا، التي من المحتمل أن تكون خلف عجلة القيادة، كانت تحت تأثير الحشيش وقت وقوع الحادث. ووجد المحققون في وقت لاحق أدلة على أنها كانت تستخدم الميثامفيتامين أيضًا.

كما ذكرت قناة فوكس نيوز، ربما شعرت سارة، التي تم إطلاق سراحها مؤخرًا من السجن. بأنها تدين بخدمة لأختها، التي اعتنت بأطفالها أثناء قضائها فترة عقوبتها.

كان من الممكن أن ينجح هذا التبادل بسبب التشابه الجسدي بين الأختين. لكن المحققين وجدوا عددا كبيرا من العناصر اللعينة. في السجن”.

وأخيرا، سجل أحد المحققين الأختين دون علمهما. أوضحت سامانثا لسارة، عندما اشتبهت في أن شخصًا ما قد لاحظ الحيلة: “من المستحيل أن يعرفوا الفرق بيننا”.

ولم تنته العدالة بعد من التمييز بين الحقيقة والخيال في هذه القضية المشبوهة.

وتواجه سامانثا بيترسون الآن 21 تهمة، بما في ذلك القتل بالسيارات والفرار.

وسيتم الحكم عليها في 25 مارس. ولا يزال مصير أختها غير محدد.