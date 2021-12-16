الولايات المتحدة تتجه لحظر لقاح Johnson & Johnson وهذا السبب !

قد تتخذ الولايات المتحدة قرارا بحظر اللقاح ضد كورونا والذي تنتجه شركة Johnson & Johnson بالتعاون مع شركةJanssen-Cilag International N.V.

كما أفادت بذلك صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، يمكن اتخاذ هذا القرار. حسب “واشنطن بوست” بسبب مشاكل تكوين جلطات دموية لدى الشخص المطعم.

في حين قالت الصحيفة،إن اجتماع الفريق الاستشاري لدى المراكز الأمريكية الخاصة بمكافحة الأمراض والوقاية. منها (CDCP) سينظر في الأمر اليوم الخميس.

كما يتوقع أن يكشف الاجتماع عن بيانات جديدة عن جلطات الدم، لدى النساء الشابات ومتوسطات السن. ووفقا للمعلومات الواردة من إدارة الرقابة،على جودة المواد الغذائية والأدوية،فإن الحديث،يدور عن المطعّمات اللواتي يتراوح سنهن بين 30 و49 عاما.

ويشار إلى وفاة 15 بالمائة من النساء المطعّمات بلقاح Johnson & Johnson اللواتي اكتشفت لديهن جلطات في الدم. كما قال أحد المسؤولين الفدراليين المطلعين إن 9 أشخاص،قد لقوا حتفهم بسبب تكوّن جلطات دموية بشرايينهم بعد تلقي لقاح Johnson & Johnson.

طالع أيضا:

واستلمت وزارة الصحة، أوت الماضي شحنتين من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 بمطار هواري بومدين الدولي. في إطار مبادرة آلية كوفاكس.

وتم استلام الشحنة الأولى على الساعة الثانية والنصف زوالا، المتمثلة في لقاح أسترازينيكا. أما الشحنة الثانية فتم استلامها على الساعة العاشرة والنصف مساء، المتمثلة في لقاح جونسون اند جونسون الأمريكي.

وتبرعت الولايات المتحدة الأمريكية بـ 604.800 جرعة “جونسون آند جونسون” ضد كوفيد-19 للجزائر عبر برنامج كوفاكس. ونشرت السفارة الأمريكية بالجزائر عبر صفحتها على التويتر فيديو لوصول لقاح “جونسون آند جونسون” ضد كورنا لمطار اجلزائر الدولي.

كما أظهر الفيديو المكلف بالإعلام لدى السفارة يتكلم عن مدى أهمية اللقاح ضد كوفيد 19 وأيضا الحد من إنتشاره. كمانشرت عبر الفيديو حملة تحسيسية لأهمية اللقاح في حماية الناس والتقليل من خطورة كورونا.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp