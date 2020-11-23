الولايات المتحدة تتوقع بدء التلقيح ضد كوفيد-19 مطلع ديسمبر القادم

قال المسؤول المكلّف بإدارة توزيع وتطوير اللقاحات منصف السلاوي، إنه تم رسم خطة تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية عليها.

وأضاف لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن الولايات المتحدة تأمل إطلاق برنامج لبدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد قبل منتصف ديسمبر القادم فور حصولها على موافقة السلطات الصحية المعنية.

وأشار إلى أن هذا الأمر سيسمح بتحصين نحو 20 مليون شخص من الفيروس قبل نهاية العام.

وأضاف “لذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها أي في 11 أو 12 ديسمبر” .

وأعرب السلاوي عن أمله ببلوغ الولايات المتحدة مرحلة المناعة الجماعية ضد الفيروس بحلول ماي بعد إطلاق حملات التطعيم الهائلة.

وقال “نظرا لمستوى فعالية اللقاح الذي لدينا “95 في المائة”، فإن تحصين 70 في المائة تقريبا من السكان سيسمح بتحقيق مناعة جماعية حقيقية.

وأضاف “آمل فعلا أن أرى تراجعا في النظرة السلبية تجاه اللقاح وارتفاعا في مستوى تقبل الناس له.