الولايات المتحدة: تحديد هوية رجل أُطلق عليه الرصاص منذ 47 عاماً

تمكنت شرطة أريزونا من التعرف على رجل عثر على رفاته من قبل متنزهين. في الصحراء شمال غرب الولاية الأمريكية عام 1976.

وقال مكتب عمدة مقاطعة موهافي على فيسبوك إن الرجل هو “بشكل مؤكد” لويس ألونسو باريديس، وهو في الأصل من السلفادور.

وأثبت التشريح حينها أن هذا الرجل قُتل برصاصة في الرأس، رغم أنه كان مرهقاً. وأن عمره يتراوح بين 30 و35 عاماً. لكن على الرغم من أخذ بصمات الأصابع، كان من المستحيل العثور على هويته في قواعد البيانات. حتى أن متحف شمال أريزونا أنتج صورة مركبة للضحية.

في أكتوبر الماضي، قرر محققون من مكتب عمدة مقاطعة موهافي إعادة فتح هذه القضية الباردة. ثم بحثوا في ملفات البصمات الوطنية التي لم تكن متاحة بعد في عام 1976.

وبعد مزيد من التحقيقات، قررت الشرطة أنه من المحتمل. أن يكون لويس ألونسو باريديس “عاش أو عمل في منطقة لاس فيغاس وقت وفاته”.

ومن المحتمل أيضًا أنه عمل لصالح خفر السواحل والبحرية الأمريكية في منطقة خليج سان فرانسيسكو. قبل عشر سنوات تقريبًا من مقتله.

ولم يتم العثور حتى الآن على أي فرد من عائلة الضحية. وإذا تم حل لغز هويته، فإن هوية مؤلف جريمة اغتياله تظل دون حل.