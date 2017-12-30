الولايات المتحدة تدين موقف إيران تجاه المحتجين

أدانت الولايات المتحدة، موجة الاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن الإيرانية بحق محتجين خرجوا في مظاهرات بمدينة ومدن أخرى.

وتجددت المظاهرات في إيرا ن، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، واتسعت رقعتها لتصل العاصمة طهران.

كما شملت مناطق عدة في كرمانشاه والأهواز وقم وأصفهان ورشت وزاهدان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن القادة الإيرانيين حولوا دولة مزدهرة ذات تاريخ وثقافة لدولة مارقة تصدر أساسا العنف والفوضى.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المتظاهرين الذين تجمعوا في إحدى ساحات العاصمة طهران.

ويأتي ذلك غداة اعتقال 52 شخصا في مدينة مشهد، احتجاجا على غلاء الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس حسن روحاني.

وأظهرت تسجيلات مصورة متظاهرين في مدينة مشهد وهم يهتفون “الموت لروحاني”. ورددوا أيضا هتافات من بينها “الموت للديكتاتور”.

وواصل المتظاهرون احتجاجاتهم متحدين التهديدات التي أطلقها مسؤولين إيرانيين، اعتبروا المظاهرات “تجمعات غير قانونية ويقودها معارضون للحكومة”.