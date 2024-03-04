الولايات المتحدة: ترامب يخلط بين باراك أوباما وجو بايدن

ذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية أن دونالد ترامب خلط مرة أخرى بين الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس الحالي جو بايدن. خلال لقاء في ريتشموند بولاية فيرجينيا (الولايات المتحدة).

وقال المرشح الجمهوري المفضل “بوتين لا يحترم أوباما كثيرا لدرجة أنه بدأ في استخدام كلمة نووي. لقد سمعتم ذلك. نووي. لقد بدأ الحديث عن الأسلحة النووية اليوم”. خطأ فادح تسبب في صمت كبير في الغرفة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يخلط فيها دونالد ترامب بين باراك أوباما وجو بايدن.

ووفقاً لمقال نشرته مجلة فوربس، فقد خلط بينهما سبع مرات على الأقل بين سبتمبر ونوفمبر 2023. لكنه لا يخلط بين سلفه وخليفته فحسب. وفي أكتوبر، ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كزعيم لتركيا.

كما أربك في جانفي الماضي منافسته الجمهورية نيكي هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي. بينما تحدث عن اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 جانفي 2021.

ويسخر دونالد ترامب، البالغ 77 عامًا،بانتظام من الزلات وعمر جو بايدن، البالغ 81 عامًا. الذي يصوره على أنه يعاني من الشيخوخة تقريبًا.

وكان آخر خطأ لجو بايدن، الجمعة 1 مارس. حيث وأثناء إعلانه عن مشاركة الولايات المتحدة في إسقاط المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. ذكر الديمقراطي مرتين أوكرانيا، التي في صراع مع روسيا، وليس الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي: “في الأيام المقبلة، سننضم إلى أصدقائنا في الأردن وغيرهم في إسقاط المواد الغذائية والسلع الأخرى جواً على أوكرانيا”.