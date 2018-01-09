الولايات المتحدة تعتزم طرد 200ألف مهاجر سلفادوري

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الولايات المتحدة تعتزم طرد 200ألف مهاجر سلفادوري
بقلم ياسين هني

ستسحب الولايات المتحدة من 200 ألف سلفادوري حق البقاء في البلاد العام المقبل في أحدث تحرك للإدارة الأميركية للحد من وجود المهاجرين.

كما ستنهي وضع الحماية المؤقتة لمواطني السلفادور في 2019 مما يمنحهم 18 شهرا لمغادرة البلاد.

وحصل مواطنو السلفادور على وضع الحماية ذلك في أعقاب زلزالين مدمرين وقعا في السلفادور عام 2001.

ويأتي القرار في إطار سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد قوانين الهجرة وطرد الذين يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.

ولاقى القرار انتقادا شديدا من الجماعات المساندة للمهاجرين التي قالت إن القرار تجاهل العنف القائم في السلفادور.

ومن المقرر أن يفقد أيضا مواطنو هايتي ونيكاراجوا وضع الحماية المؤقتة خلال عام 2019.

وربما يتبعهم في العام نفسه مواطنو هندوراس الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة في إطار برنامج الحماية.

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