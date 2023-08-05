الولايات المتحدة تعلن إيقاف بعض برامج مساعداتها الخارجية لحكومة النيجر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الحكومة الأمريكية ستوقف بعض برامج المساعدات التي كانت توفرها لحكومة النيجر.

وقال ذات المتحدث “كما أوضحنا منذ بداية هذا الوضع، فإن تقديم المساعدة الأمريكية لحكومة النيجر يعتمد على الحكم الديمقراطي واحترام النظام الدستوري”.

مضيفا، “نظل ملتزمين بدعم شعب النيجر لمساعدتهم في الحفاظ على ديمقراطيتهم المكتسبة بشق الأنفس. ونكرر دعوتنا لإعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا على الفور”.

ويأتي هذا على خلفية انقلاب عسكري أطاح برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وحكومته في 26 جويلية الماضي. وهو سابع انقلاب عسكري تشهده منطقة وسط وغرب أفريقيا في أقل من ثلاثة أعوام.

ويشار أن عزل بازوم الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة.