الولايات المتحدة تغلق حدودها مع المكسيك اعتبارا من 11 ماي الجاري

أكدت السلطات الأمريكية أنها ستغلق الحدود مع المكسيك، اعتبارا من الحادي عشر من ماي الجاري، عندما يتم رفع قيود فرضت خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما أفاد أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي، خلال زيارته إلى بلدة براونزفيل الحدودية في ولاية تكساس، في تصريحات. بأن السلطات تعمل على اتخاذ إجراءات لتفادي تدفق المهاجرين عبر الحدود حين ينتهي العمل بالتدبير المعروف باسم “المادة 42”. اعتبارا من الخميس المقبل. مشيرا إلى أن واشنطن ستعتمد مسارات قانونية لأولئك المؤهلين دخول البلا. لكنها ستتشدد في التعامل مع آخرين يصلون الحدود الجنوبية بشكل “غير نظامي”.

وقال مايوركاس إن “الرسالة واضحة جدا نحن نوفر للأفراد المحتاجين الإغاثة التي تتيحها قوانيننا”. مضيفا أن الحدود ليست مفتوحة، ولن تكون مفتوحة في 11 ماي الجاري.

وتواجه إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا من خصومها الجمهوريين. الذين يزعمون أن مواطني دول أمريكا اللاتينية يفيضون عبر الحدود الى الولايات المتحدة. ويتوقعون تزايد ذلك متى انتهى العمل بـ”المادة 42”.