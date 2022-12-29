 الولايات المتحدة تفرض اختبار كورونا على القادمين من الصين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا على الوافدين من الصين بعدما أعلنت بكين رفع القيود على المسافرين إلى الخارج.

وقال مسؤول صحي أمريكي رفيع إن التفشي السريع الذي تشهده الصين مؤخرا يزيد من مخاطر ظهور متحورات جديدة.

وأضاف أن بكين، لم توفر سوى معلومات محدودة لقواعد البيانات العالمية حول المتحورات المرصودة حاليا في الصين فضلا عن تراجع حملات الاختبارات والإبلاغ عن الإصابات.

وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية الى الدول التي قامت بنفس القرار ، ما افاد به موقع “روسيا اليوم” .

وذلك على غرار إيطاليا واليابان والهند وماليزيا، والذي قرروا اتخاذ تدابير خاصة لمنع دخول متحورات كوفيد جديدة محتملة من الصين.