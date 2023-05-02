الولايات المتحدة تلغي شرط التلقيح ضد كوفيد-19 للمسافرين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء شرط التلقيح ضد “كوفيد-19” للمسافرين إليها ولموظفي الدولة. وهذا اعتبارا من 11 ماي الجاري.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: “نعلن أن الإدارة ستنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد-19 للموظفين الفدراليين”. و”المقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جوا في نهاية يوم 11 ماي”. و”هو نفس اليوم الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية العامة”.

وأضاف البيان: “منذ جانفي 2021، انخفضت وفيات كوفيد-19 بنسبة 95 بالمائة، وانخفضت حالات الاستشفاء بنحو 91 بالمائة”. و”على الصعيد العالمي، بلغت وفيات كوفيد-19 أدنى مستوياتها منذ بداية الوباء”.

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