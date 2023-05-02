الولايات المتحدة تلغي شرط التلقيح ضد كوفيد-19 للمسافرين
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء شرط التلقيح ضد “كوفيد-19” للمسافرين إليها ولموظفي الدولة. وهذا اعتبارا من 11 ماي الجاري.
وجاء في بيان للبيت الأبيض: “نعلن أن الإدارة ستنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد-19 للموظفين الفدراليين”. و”المقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جوا في نهاية يوم 11 ماي”. و”هو نفس اليوم الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية العامة”.
وأضاف البيان: “منذ جانفي 2021، انخفضت وفيات كوفيد-19 بنسبة 95 بالمائة، وانخفضت حالات الاستشفاء بنحو 91 بالمائة”. و”على الصعيد العالمي، بلغت وفيات كوفيد-19 أدنى مستوياتها منذ بداية الوباء”.
مقاوم للمناعة وشديد الانتشار.. رصد متحور جديد لكورونا
كما رصد خبراء سلالة “أكس بي بي. 1. 16” ( XBB.1.16)، وهي متحورة كوفيد-19 متفرعة من “أوميكرون”، في 22 دولة. من بينها سنغافورة وأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ويعتقد أن هذه السلالة مسؤولة عن ارتفاع في عدد الإصابات في الهند. ما حمل حكومة البلاد على اتخاذ تدابير جديدة لوقف انتشارها. بما في ذلك إعادة العمل ببعض القوانين الخاصة بارتداء الكمامات وإجراء تدريبات في المستشفيات.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت 11 ألفاً و109 حالات جديدة يوم الجمعة. في قفزة حادة من سبعة آلاف و830 إصابة جديدة بـ”كوفيد” مسجلة في الـ24 ساعة الماضية.
كما تعتبر هذه الأرقام الأعلى في ثمانية أشهر مع ارتفاع عدد مجموع الإصابات الحالية إلى 49 ألفاً و622 إصابة.
وانتشار السلالة، التي رصدت للمرة الأولى في أواخر جانفي أثار قلق الخبراء. إذ يبدو أنها تظهر أعراضاً نادرة لدى الأطفال، أحدها التهاب ملتحمة العين.
وفي تغريدة له على “تويتر”، قال فيبين فاشيشتا، طبيب أطفال والرئيس السابق للجنة التحصين في الأكاديمية الهندية لطب الأطفال. بأن “نمطاً ظاهرياً خاصاً بالأطفال” أخذت تبديه المتحورة الجديدة.