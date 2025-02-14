الولايات المتحدة تهدد بوتين بـ “الضغط العسكري”

في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس. إن بلاده ستضع “استقلال أوكرانيا السيادي في قلبها” في المفاوضات المقبلة مع روسيا. بشأن نتائج الحرب، حيث “سيكون كل شيء على الطاولة”، بما في ذلك “النفوذ العسكري”.

وأكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة. أن الولايات المتحدة ستضع “في قلبها الاستقلال السيادي لأوكرانيا” في المفاوضات.

وأضاف أنه في إطار هذه المفاوضات “سيكون كل شيء على الطاولة”. بما في ذلك “الضغط العسكري” الذي يمكن استخدامه لإكراه فلاديمير بوتين.

وقال جي دي فانس إن خيار إرسال قوات أميركية إلى أوكرانيا إذا فشلت موسكو في التفاوض. بحسن نية لا يزال “مطروحا على الطاولة”. ومن المقرر أن يلتقي كيري بالرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة المقبل في ميونيخ.

“دعونا نعقد صفقة”

وأدلى نائب الرئيس الأميركي بهذه التصريحات في أعقاب أول محادثة هاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين الأربعاء. والتي اتفق خلالها الرجلان على التفاوض على تسوية النزاع في أقرب وقت ممكن، بحسب واشنطن. وهو ما يثير مخاوف كييف وأنصارها الأوروبيين من أن تتفق القوتين العظميين على تسوية على حساب أوكرانيا. التي تتعرض لهجوم من روسيا.

ويؤكد جيه دي فانس أن الرئيس الأميركي “لن يخوض هذه المسألة وهو مغمض العينين. بل سيقول: كل شيء على الطاولة”.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: “قد يقول ترامب: هناك أمور مهمة للغاية بالنسبة للأوكرانيين قد نرغب في إزالتها من طاولة المفاوضات”.