الولايات المتحدة تَعِد بسحب قواتها من أفغانستان خلال سبتمبر المقبل

كشف مسؤول أمريكي، أمس، أن قوات بلاده ستبقى في أفغانستان إلى ما بعد الأول من ماي، حسبما أفاد به موقع فرانس 24.

وأكد ذات المصدر، أن القوات الأمريكية ستنسحب تزامنا مع ذكرى الاعتداءات التي استهدفت الولايات المتحدة بحلول 11 سبتمبر.

وصرح: “سنبدأ انسحابا للقوات المتبقية قبل الأول من ماي، ونتوقع إخراج كل القوات الأمريكية قبل الذكرى العشرين لإعتداءات 11 سبتمبر”.

مؤكدا أن هذا الإنسحاب سيكون “منسقا” ومتزامنا مع إنسحاب القوات الأخرى التابعة لحلف شمال الأطلسي.

ويلقي بايدن اليوم الأربعاء خطابا يتناول فيه انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقالت جين ساكي إن “الرئيس سيتحدث عن المراحل المقبلة في أفغانستان، وخصوصا خطته وبرنامجه الزمني من أجل تنفيذ انسحاب”.

وجاء القرار مع إعلان تركيا أنها ستستضيف مؤتمر السلام الدولي حول أفغانستان في إسطنبول من 24 أفريل إلى 4 ماي.

لكن طالبان أعلنت الثلاثاء أنها لن تشارك في القمة ما لم تخرج كل القوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال المسؤول الأمريكي “سنركز كل جهودنا على دعمنا لعملية السلام الجارية، لكننا لن نستخدم وجود قواتنا كعملة مقايضة”.