الولايات المتحدة تُسجل 1150 وفاة وأزيد من 73 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عن تسجيل أزيد من 70 ألف إصابة بفيروس كورونا، في ظرف 24 ساعة.

وحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.1 مليون إصابة، بينها حوالى 73800 إصابة جديدة.

بالإضافة إلى تسجيل وفاة أكثر من 1150 شخصاً في البلاد، خلال نفس الفترة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في هذا البلد إلى أكثر من 145 ألف وفاة.

بالمقابل فإنّ أكثر من 1.26 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة، أُعلن شفاؤهم من المرض.

والولايات المتّحدة هي البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.