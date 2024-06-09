الولايات المتحدة: ثلاثة جرحى في هجومين لأسماك القرش بفلوريدا

أصيب ثلاثة أشخاص، أحدهم خطيرة، في هجومين لأسماك القرش في مقاطعة والتون بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة. حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يو إس إيه توداي.

الأولى، امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا، فقدت ذراعها اليسرى بعد تعرضها لهجوم قبالة الشاطئ في بلدة ووترساوند. وكان لا بد من نقلها جوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأصيب المراهقان الآخران، اللذان يبلغان من العمر 15 و17 عامًا، في إنليت بيتش. كما تم نقل أحد الشابين إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وقال كوري دوبريدنيا، المتحدث باسم عمدة مقاطعة والتون، لصحيفة USA Today. إنه “متأكد بنسبة 100% من أن سمكة قرش كانت وراء الهجمات”.

وقال رئيس الإطفاء رايان كروفورد خلال مؤتمر صحفي: “إنه أمر نادر، بل نادر للغاية. أن يصاب ثلاثة أشخاص في نفس اليوم”.

وتم إغلاق الوصول إلى الشواطئ المطلة على خليج المكسيك وتم رفع أعلام حمراء لتحذير السكان. وأي شخص يذهب إلى هناك سيحصل على غرامة قدرها 500 دولار (حوالي 462 يورو).