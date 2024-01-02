الولايات المتحدة: زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب لوس أنجلوس

سجلت أمريكا زلزالا بقوة 4.1 درجة في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. حسبما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء (USGS). دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ووقع الزلزال على بعد 12 ميلا قبالة ساحل رانشو بالوس فيرديس. التي تبعد حوالي 50 كلم عن لوس أنجلوس، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وفي ديسمبر 2022، توفي شخصان على الأقل في شمال كاليفورنيا بعد زلزال قوي قبالة الساحل الأمريكي. تسبب في انهيارات أرضية وقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص.

هذه الولاية الواقعة في أمريكا الغربية تهزها الزلازل بانتظام. ووفقا لعلماء الزلازل. فمن شبه المؤكد أن زلزالا قادرا على التسبب في دمار واسع النطاق – “الزلزال الكبير”. الشهير – سيضرب كاليفورنيا في العقود المقبلة.

كما بدأ العام الجديد بحدوث زلازل في اليابان، حيث تسببت الزلازل القوية في أضرار كبيرة.