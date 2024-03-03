الولايات المتحدة: فيديو مبهر لإنقاذ سائق شاحنة معلق في الفراغ

في الولايات المتحدة، انتشر فيديو عملية إنقاذ بطولية لسائق بعد أن ظل معلقا في الفراغ في مقصورة شاحنته.

وأدى حادث بين ثلاث سيارات، على جسر يربط بين مدينتي جيفرسون ولويزفيل،.إلى اصطدام شاحنة بحاجز الأمان، نصفها في الهواء. وتم إنقاذ السائق الذي كانت مقصورته معلقة فوق الماء.

وظل السائق عالقا لمدة 40 دقيقة على ارتفاع أكثر من 20 مترا فوق الماء. بعد حادث ثلاث مركبات على جسر جورج روجرز كلارك التذكاري. الذي يربط بين مدن جيفرسون وإنديانا ولويزفيل، اصطدمت شاحنته بحاجز الحماية.

وتم بعد ذلك تعليق نصف مركبة البضائع الثقيلة في الهواء. وتدخل حوالي ثلاثين من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ. حيث تمكنوا من مساعدة السائق باستخدام رافعة وحزام.

وقال للصحافة: “لم أكن متوتراً على الإطلاق عندما كنا في البحر لأنني كنت أعلم أننا بأمان. وظل السائق يقول: “الحمد لله”. وطلبت منه أن يأخذ نفساً عميقاً وفعل ما طلبته منه”.