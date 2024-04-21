الولايات المتحدة: قتيلان وستة جرحى في إطلاق نار خلال حفلة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون في حادث إطلاق نار وقع خلال حفلة في حي يوم السبت. في مدينة ممفيس بالولايات المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

وعثر على شخصين ميتين في مكان الحادث، وينقل أحد المصابين الستة إلى المستشفى “في حالة حرجة”. حسبما كتبت شرطة مدينة ممفيس الواقعة في ولاية تينيسي (جنوب شرق) على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) .

وأضافت سلطات إنفاذ القانون أن إطلاق النار وقع خلال حفل غير مصرح به. جمع ما بين 200 إلى 300 شخص بالقرب من متنزه أورانج ماوند في ممفيس.

656 حادث إطلاق نار جماعي في 2023

مع وجود أسلحة أكثر من عدد السكان. فإن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل للوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية في أي دولة متقدمة. إن حوادث إطلاق النار هي آفة متكررة عجزت الحكومات المتعاقبة حتى الآن عن وقفها. مع بقاء العديد من الأميركيين متمسكين بشدة بأسلحتهم.

وقد أحصى أرشيف العنف المسلح، وهو منظمة غير حكومية، تصف عمليات إطلاق النار الجماعية. بأنها تلك التي تؤدي إلى مقتل أو جرح أربعة أشخاص على الأقل. 120 حادثة منذ الأول من جانفي في الولايات المتحدة. وفي عام 2023، تم تسجيل 656 حادث إطلاق نار جماعي.