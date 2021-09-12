الولايات المتحدة قد تجيز استخدام لقاح “فايزر” للأطفال بين 5 و11 سنة

سيتم اجازة استخدام لقاح فايزر للأطفال بين 5 و 11 سنة، بحلول شهر أكتوبر القادم، حسب ما كشفت عنه وكالة رويترز نقلا عن مصادر طبية .

وحسب نفس المصدر فإن شركة فايزر التي ابتكرت اللقاح بالتعاون مع بيونتيك الألمانية، سيكون لديها بيانات كافية من التجارب السريرية لطلب موافقة على الاستخدام الطارئ لهذه الفئة العمرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول نهاية هذا الشهر.

ووفقا للتوقعات فإن القرار قد يتخذ بشأن مدى أمان وفعالية اللقاح للأطفال في غضون ثلاثة أسابيع من تقديم الطلب.

هذا ويترقب ملايين الأمريكيين قرار الموافقة على تطعيم الأطفال، لا سيما العائلات الذين بدأ أطفالهم الدراسة في الأسابيع الماضية وسط موجة إصابات نتجت عن انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا.