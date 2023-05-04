الولايات المتحدة: لا يوجد دليل على تورط كييف في الهجوم على الكرملين

كشفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هينز، إن واشنطن ليس لديها ما يؤكد أو ينفي تورط كييف في اعتداء الطائرتين المسيرتين الفاشل على الكرملين.

وقالت ذات المتحدثة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، انه من الجميع رأي كيف أن الحكومة الأوكرانية نفت تورطها في هذه الأحداث.

من جانب اخر صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تقف وراء الاعتداء على الكرملين، وهي من اختارت أهداف كييف.

كما وصف هذا الأخير محاولات واشنطن تبرئة اوكرانيا بأنها سخيفة للغاية.

وأعلنت الرئاسة الروسية، أمس الأربعاء، عن إسقاط طائرتين مسيرتين، في منطقة الكرملين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة. وأكد الكرملين أن الهجوم على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين يعتبر عملا إرهابيا مخططا ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة.

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