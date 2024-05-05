الولايات المتحدة: وفاة رجل بعد اصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض

اصطدمت سيارة بعنف ببوابة البيت الأبيض في واشنطن العاصمة (الولايات المتحدة)، يوم أمس السبت.

وحسبما ذكرت الشرطة المحلية اليوم الأحد، تم العثور على الرجل الذي كان خلف عجلة القيادة ميتا.

ومساء السبت، الساعة 10:46 مساءً بالتوقيت المحلي، أو صباح الأحد الساعة 4:46 صباحًا بتوقيت الجزائر. تلقت الشرطة مكالمة هاتفية للإبلاغ عن وقوع حادث.

وفي بيان صحفي، أوضح المتحدث باسم المخابرات الأمريكية، أنتوني جوجليلمي، أن السيارة كانت تسير “بسرعة عالية” عندما وقع الحادث.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي تهديد تجاه مقر إقامة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال المتحدث: “تم تنفيذ بروتوكولات السلامة بينما قام ضباط (الشرطة) بإخلاء السيارة وحاولوا إنقاذ السائق الذي تم اكتشاف وفاته”.

وقد تم فتح تحقيق، سيتم تنفيذه من قبل الأجهزة السرية. وفيما يتعلق بالحادث المميت، من قبل إدارة شرطة العاصمة واشنطن. ولم يتم التعرف بعد على هوية الرجل المتوفى ولا تزال أسباب هذا الحادث مجهولة.