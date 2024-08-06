الولايات المتحدة: وفاة طالب سقط من ارتفاع 120 متراً في متنزه

توفي طالب أمريكي بعد سقوطه من ارتفاع 120 مترًا. بينما كان بالقرب من نقطة مراقبة في منتزه جراند كانيون الوطني في أريزونا. حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

وكان الشاب البالغ من العمر 20 عامًا قريبًا جدًا من الحافة عندما سقط عن طريق الخطأ.

وقال مدير الشؤون العامة في إدارة المتنزهات الوطنية: “كان هذا الشخص يخرج عن المسار”. تم اكتشاف جثته خلال النهار على بعد بضع مئات من الأمتار من بايب كريك.

“حوالي 10 إلى 15” حالة وفاة سنويًا

وقالت الحديقة الوطنية في بيان إن تحقيقًا بدأ من قبل خدمة المتنزهات الوطنية ومكتب الفحص الطبي في مقاطعة كوكونينو.

وأضاف: “لا توجد معلومات إضافية متاحة في الوقت الحالي”.

ويشجع موظفو منتزه جراند كانيون الزوار على “البقاء على الممرات والممرات”. والبقاء على “مسافة آمنة” لا تقل عن 6 أقدام من الفراغ، والبقاء خلف الأسوار المثبتة عند الإطلالات.

ارتفاع 30 مترًا في جراند كانيون

ويعود آخر حادث مميت تم تسجيله في هذه الحديقة إلى عام 2022، والحادث السابق إلى عام 2020.

وفي جميع المتنزهات الوطنية الأمريكية، يموت “حوالي 10 إلى 15” شخصًا كل عام، حسبما قالت السلطات لوسائل الإعلام الأمريكية.