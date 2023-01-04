الولايات المتحدة: وفاة موظف امتصه محرك إحدى شركات الطيران

وقع حادث مأساوي يوم السبت الماضي على مدرج مطار في ولاية ألاباما، حيث فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا.

دراما رهيبة في مطار مونتغمري الإقليمي، ألاباما، في شرق الولايات المتحدة. حيث لقي موظف في إحدى الشركات التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية مصرعه بعد أن “اختطفه محرك” طائرة. بينما كانت الطائرة متوقفة عند إحدى بوابات الهبوط.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) إنه فتح تحقيقًا في الحادث الذي وقع بعد ظهر يوم السبت.

وقال بيان نقلته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك سي إن إن وإنسايدر. إنه من المتوقع صدور تقرير أولي في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع”.

الضحية ، مجهول الهوية في الوقت الحالي ، كان يعمل في شركة بيدمونت إيرلاينز. وهي شركة محلية تابعة لشركة أميركان إيرلاينز.