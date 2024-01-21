الولايات المتحدة: وفاة 60 شخصًا منذ بداية موجة البرد

لقي 60 شخصا على الأقل حتفهم بسبب الطقس الشتوي القاسي. الذي ضرب الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.

وبسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة وتساقط الثلوج والجليد. أصبحت الطرق خطيرة بشكل خاص في البلاد. وتم تسجيل العديد من حوادث الطرق.

كما أدى البرد إلى تعطيل النقل الجوي وانقطاع التيار الكهربائي مرات عديدة. وحتى مساء الجمعة، انقطعت الكهرباء عن 75 ألف شخص في ولاية أوريغون. وفقا لموقع Poweroutage.us، مما دفع الحاكم إلى إعلان حالة الطوارئ.

وفي ولاية تينيسي، توفي ما لا يقل عن 19 شخصا بسبب الظروف الجوية. من بينهم شاب يبلغ من العمر 25 عاما عثر عليه متجمدا في منزله.

وفي ولاية بنسلفانيا، لقيت خمس نساء حتفهن الثلاثاء في حادث سير بشاحنة على طريق سريع، بحسب الشرطة.

وفي ولاية أوريغون، تعرض ثلاثة أشخاص للصعق بالكهرباء عندما سقط خط كهرباء على سيارتهم خلال عاصفة ثلجية يوم الأربعاء. وفقا لإدارة الإطفاء في بورتلاند.

كما أبلغت ولاية ميسيسيبي عن وفاة شخصين جديدين يوم السبت بعد حادث مروري. حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 8 وفيات مرتبطة بسوؤ الاحوال الجوية في ذات الولاية، وفقًا لشبكة NBC News.

كما تم تسجيل وفيات أخرى في إلينوي وكانساس ونيوهامبشاير ونيويورك وويسكونسن وواشنطن.

وفي حالة السفر دعت السلطات الأمريكية إلى الاحتفاظ بمصباح يدوي إضافي وطعام وماء في السيارة وشحن الهاتف.

ووفقا لموقع Flightaware.com، تم إلغاء ما لا يقل عن 1100 رحلة جوية أمريكية وتأخير 8000 رحلة أخرى بسبب الطقس.