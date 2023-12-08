الولايات المتحدة: ولادة نادرة لتمساح أبيض اللون في فلوريدا

وُلد تمساح أبيض نادر للغاية في حديقة للحياة البرية في أورلاندو (الولايات المتحدة) أمس الخميس.

وأعلن متنزه جاتورلاند للحياة البرية في أورلاندو (الولايات المتحدة) عن ولادة نادرة للغاية لتمساح أبيض اللون.

على عكس التماسيح البيضاء، فإن هذه الزواحف الشبيهة بالسحلية لها عيون زرقاء لامعة.

يوضح مدير جاتورلاند مارك ماكهيو في بيان صحفي أن “التماسيح الليوسية هي أندر الاختلافات الجينية في التمساح الأمريكي”.

ونشر حسابهم على تويتر مقطع فيديو لولادة الوحش الصغير الذي يبلغ وزنه 96 جرامًا وطوله 49 سنتيمترًا:

ما مدى ندرة هذه الولادة؟ وفقًا لمارك ماكهيو، فإن هذه هي الولادة “الأولى” للتمساح الأبيض بالكامل. “منذ اكتشاف عش التمساح الليوسي في مستنقعات لويزيانا قبل 36 عامًا”. وبالتالي فإن هذه هي المرة الأولى في الأسر.

يقول جاتورلاند: “في التماسيح، يؤدي المرض إلى تلوين أبيض. ولكن غالبًا ما يكون لديهم بقع ملونة على جلدهم. وبدون تصبغ الجلد، لا يمكن أن يتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة لأنهم يتعرضون لحروق الشمس بسهولة”.