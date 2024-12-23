الولايات المنتدبة ساهمت في خلق الثروة

قال المحلل الإقتصادي، الدكتور هواري تيغرسي، أن تجربة ترقية بلاديات ودوائر إلى ولايات منتدبة في الجزائر مثلت نقلة نوعية على مستوى التنمية المحلية.

ولفت تيغرسي، خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، إلى أن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في خلق الثروة وتقريب الإدارة من المواطن.

وقال تيغرسي، إن تجربة ولايات مثل عين صالح أثبتت قدرتها على النهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة، لا سيما الفلاحة والصناعة، ما يجعلها نموذجاً يُحتذى به.

وأورد ذات المتحدث: “ترقية الولايات المنتدبة ليست مجرد خطوة إدارية. بل هي مشروع استراتيجي يجب أن يُبنى على رؤية واضحة وموارد مستدامة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة”.

مشيراً إلى أن المناطق الحدودية، على وجه الخصوص، تحتاج إلى هذه الخطوة لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

كما أشار تيغرسي إلى أن البلديات لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في تسيير شؤونها. خصوصاً في ما يتعلق باستغلال العقارات الصناعية والفلاحية.

مؤكدا أن غياب الاستثمار الفعّال في هذه المجالات يشكل عقبة أمام تحقيق التنمية المحلية. داعياً إلى وضع آليات تسهل استغلال هذه الموارد بشكل أكثر كفاءة.

كما تطرق المحلل الاقتصادي إلى أهمية الرقمنة في تحسين الأداء الإداري وتطوير الخدمات العمومية. مشدداً على ضرورة تسريع الإصلاحات الإدارية لمواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار الدكتور تيغرسي، إلى أنه ومن المهم أن تشارك الجماعات المحلية والمجتمع المدني بفعالية في جهود التنمية.

كما دعا إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر لتحقيق التوازن الجهوي وخلق ديناميكية اقتصادية شاملة.