الولايات تضع آخر الروتوشات لضمان تنظيم محكم لـ “البيام” و”الباك”

عقدت عدد من ولايات الوطن اجتماعات تنسيقية خصصت لتقييم مدى جاهزية الهياكل المعنية واستعراض الإجراءات المعتمدة لضمان تنظيم محكم لإمتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا لدورة جوان 2025.

وحسب بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية عقدت كل من ولاية المدية، الجلفة، جيجل، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، ورقلة، المسيلة، برج بوعريريج، والوادي إجتماعات لضمان تنظيم محكم لإمتحانات شهادتي البيام والباك.

وخلال هذه الإجتماعات تم تنصيب لجان متابعة ميدانية مكلفة ببرمجة زيارات تفقدية دورية لمراكز الامتحان.

والهدف من تنصيب هذه اللجان الوقوف على جاهزيتها من حيث الجوانب التنظيمية واللوجستية، بما في ذلك توفير شروط الراحة والنظافة، جودة الإطعام، ضمان التغطية الصحية، وتوفير المياه الصالحة للشرب.

كما تم وضع مخطط خاص لنقل التلاميذ في بعض المناطق لضمان وصولهم في الوقت المناسب.

من جهتها عنيت مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية لضمان المرافقة الامنية الضرورية لهذا الموعد.

وتأتي هذه الإجراءات قصد تأمين الظروف الضرورية لاجتياز الامتحانات في كنف الانضباط والطمأنينة، للمترشحين والمؤطرين على حد سواء.