أمطار تصل إلى 40 ملم في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

وحسب نشرية خاصة للمصلحة ذاتها، فإن تساقط الأمطار الرعدية، ستكون بكميات تصل إلى 30 ملم. بداية من الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية الواحدة من صبيحة الخميس. على كل من بني عباس، البيض، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة و تيزي وزو.

كما حذّر الديوان من تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم. بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الى غاية السادسة من صبيحة يوم الخميس. في كل من ولايات تقرت، المغير، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط وغرداية.

وستشهد بعض الولايات تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم. بداية من التاسعة ليلا إلى غاية السادسة من مساء يوم غد الخميس. في كل من الوادي، ورقلة و إليزي.

