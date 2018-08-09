الوليد بن طلال يستحوذ على “السناب شات”

اشترى الأمير السّعودي” الوليد بن طلال” حصة تبلغ نسبة 2.3% من أسهم “فئة أ”.

باستثمار 250 مليون دولار في شركة سناب شات “Snapchat”.

النسبة التي نصبت “الوليد بن طلال” كأحد أكبر المساهمين في شركة “سناب شات”.

من جهة أخرى، كشف الأمير السّعودي مطلع شهر أوت الجاري، عن إتمام صفقة بقيمة مليار ريال سعودي أي (نحو 266 مليون دولار).

مع شركة “ديزر” الفرنسيّة عن طريق المملكة القابضة ومجموعة روتانا.

ووقّعت الشّركة القابضة اتفاقية حصرية طويلة الأجل لتوزيع المحتوى السّمعي للمجموعة رقميا في منطقة الشرق الأوسط.

وكذا شمال إفريقيا، سينتج عنها، بحسب الأمير السعودي، تسريع التوسع العالمي للشركة الفرنسية في المنطقة.