الوليد مقداد يدخل القفص الذهبي ويُشعل مواقع التواصل بإحتفالات خرافية

احتفل نجم طيور الجنة الوليد مقداد، بزفافه، نهاية الأسبوع، مع نور غسان، في أجواء خرافية، بمسقط رأسه الأردن.

ونشر الوليد، صور و فيديوهات من حفل الزفاف على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها بالقول: “تزوجنا أنا وأميرتي، حبيت أشارككم جزء من فرحتنا بهالصور، الحمدلله كان يوم جميل وشكراً لكل حدا شاركنا فرحتنا وحضر، وشكراً لكل حدا بارك وتذكرنا بدعوة طيبة، والله يبارك فيكم جميعاً، وعقبال العزابية”.

وتلقى الوليد مقداد آلاف التهاني من قبل المتابعين، كما أشعلت صوره مع عروسه مواقع التواصل الإجتماعي عبر الوطن العربي خلال الساعات الأخيرة.

https://web.facebook.com/waleidmiqdad/posts/394008488755954