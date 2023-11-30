الوناس قواوي:”ماندريا أكد أحقيته بالمكانة الأساسية للخضر”

كشف الحارس الدولي السابق الوناس قواوي، أن الحارس الحالي أنتوني ماندريا، أكد على أحقيته بالمكانة الأساسية مع الخضر.

وصرح قواوي لموقع “العربي الجديد” اليوم الخميس:”ماندريا أكد أحقيته بالمكانة الأساسية بعد المستويات الأخيرة التي قدمها، ويكون قد طمأن بذلك المدرب جمال بلماضي على حراسة المرمى”.

وأضاف قواوي:”بلماضي كان يجرب العديد من الأسماء لتعويض مبولحي، وتابعت ماندريا أمام السنغال، وقد كان حاسماً، وساهم بتصدياته في العودة بالفوز من داكار”.

وتابع المتحدث:” كما كان ماندريا فعالاً في لقاء الموزمبيق، حيث أبقى على النتيجة بيضاء في الشوط الأول، ما مكننا من تسجيل التقدم في المرحلة الثانية. ماندريا حارس ممتاز، وسنرى معه الكثير بعدما اكتسب الثقة في النفس”.