الوناس قواوي مدربا لحراس مرمى وفاق سطيف

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف بشكل رسمي عن تعيين الحارس الدولي السابق، قواوي لوناس، مدرباً جديداً لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة التي تنتهجها إدارة النادي السطايفي لتدعيم وتطوير الطاقم الفني للفريق، والاستفادة من الخبرة الطويلة التي يمتلكها قواوي كحارس دولي سابق لـ”محاربي الصحراء” لتقديم الإضافة اللازمة لحراس عرين “النسر الأسود”.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن النادي، فإنه من المرتقب أن يلتحق مدرب الحراس الجديد بالطاقم الفني في مدينة سطيف خلال الأيام القليلة القادمة لمباشرة مهامه التدريبية بشكل رسمي والتحضير للمواعيد المقبلة.