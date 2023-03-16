الونش: “جئنا إلى الجزائر لتحقيق الفوز أمام شباب بلوزداد”

أكد لاعب نادي الزمالك المصري، محمد محمود حمدي الونش، اليوم الخميس، عزمه رفقة فريقه على الفوز في مواجهة شباب بلوزداد.

وصرح الونش، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “جئنا بهدف تحقيق الفوز في مواجهة شباب بلوزداد”.

كما أضاف: “ندرك صعوبة مباراتنا أمام شباب بلوزداد، نحن في أتم جاهزيتنا، وأتمنى أن نكون في الموعد”.

وبخصوص ضغط أنصار شباب بلوزداد، قال الونش: “الزمالك فريق كبير ومتعود على الضغط الجماهيري”.

وختم محمد محمود حمدي الونش: “شباب بلوزداد يملك مجموعة جيدة، والزمالك يملك لاعبين كبار، والفوز سيعود للأفضل”.