“الويفا” تحتفي بـ “ثنائية” محرز في “التشمبينزليغ”

نشر اليوم الجمعة الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم “الويفا” عبر تغريدة له عبر صفحته الرسمية على “التويتر” الهدفين الجميلين الذي سجلهما الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه مانشيستر سيتي أمام كلوب بروح في منافسة “التشمبنزليغ”.

وكتب الموقع الرسمي “هدفا مهاجم مانشستر سيتي والخضر في دوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي.. من أجل بداية أسبوع موفقة “وأضاف: “كم عدد الأهداف التي يسجلها في المنافسة خلال هذا الموسم”.

يجدر، إلى أن قائد الخضر سجل ثنائية أمام الفريق البلجيكي الذي يملك معه ذكريات جميلة جدا، بحكم أنه قد سجل أول هدف له في “التشمينزليغ” على صعيده الشخصي في عام 2016 لما كان يرتدي قميص ليستر سيتي.

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