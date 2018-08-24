الويفا يرشّح محرز للقب أفضل إفريقي في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
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الويفا يرشّح محرز للقب أفضل إفريقي في دوري أبطال أوروبا
بقلم يونس رزيق

رشح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم الدولي الجزائري رياض محرز لجائزة أفضل لاعب إفريقي في رابطة أبطال أوروبا.

ونشر “الويفا” تغريدة عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي تويتر جاء فيها: “من تتوقع أن يكون أحسن لاعب إفريقي في رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم، صلاح، محرز، ساديو ماني أو فينسون أبو بكر؟


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