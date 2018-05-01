“الويفا” يُجبر “بورتو” على بيع براهيمي!!

سيكون نادي “بورتو” مُجبرا على بيع الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، بنسبة كبيرة مُباشرة بعد إفتتاح الميركاتو الصيفي القادم، بسبب الـ”UEFA”.

وحسب تقارير إعلامية برتغالية فإن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، يضغط على “التنانين” بسبب عدم إحترامهم للقوانين المُعقدة لـ”الروح الرياضية المالية”.

وسيجد “الدراغويس” نفسهم مُطالبين بالتخلي عن بعض من نجومهم من أجل تحقيق “موازنة” إيجابية وتفادي التعرض لعقوبات قاسية في المُستقبل.

يُشار بأن نجم المنتخب الوطني، وحتى دون المشاكل المالية لفريقه، كان ولايزال مُرشحا للتغيير الأجواء، نحو أحد الكبار المُهتمين بخدماته.