“الويكلو” لمقرة وسطيف واستدعاء رئيس مولودية وهران

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 11 من البطولة المحترفة، والتي لعبت أيام السبت والأحد والاثنين الماضية.

وقررت الهيئة الانضباطية، معاقبة نجم مقرة، بلعب لقاءين من دون جمهور. وغرامة بقيمة 20 مليون سنتيم، بسبب رمي مقذوفات. أصابت أشخاص رسميين في لقاء الفريق أمام الضيف مولودية وهران.

كما أنزلت ذات الهيئة عقوبة “الويكلو” لمباراة واحدة، في حق وفاق سطيف، بسبب تلقي الفريق ثالث انذار، نتيجة رمي الألعاب النارية على أرضية الميدان. في مواجهة الضيف مولودية الجزائر، إلى جانب غرامة بقيمة 20 مليون سنتيم.

وبخصوص لقاء نجم مقرة ومولودية وهران، فقد تم استدعاء رئيس هذا الأخير، شكيب بومدين، إلى جانب المكلف بالإعلام، إلى مقر الرابطة. الاثنين المقبل 10 ديسمبر الجاري. بداية من الساعة 11:00. للاستماع إلى أقوالهما بسبب التصريحات الإعلامية.