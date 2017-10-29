كشفت إذاعة “كادينا كوبي” أن مباراة ريال مدريد ضد مضيفه”جيرونا” عشية اليوم الأحد مهددة باللعب من دون جمهور على خلفية قضية “إستقلال كتالونيا”.

وكان مدرب الملكي زين الدين زيدان أكد أنه حضّر الفريق من أجل لعب “مباراة في كرة القدم” وليس لأمور سياسية.

لهذا فإن الإتحاد الإسباني يدرس إقامة المباراة دون جمهور من أجل سلامة الجميع، فالتبعيات السياسية ستطول المباراة من شك.

كما أن كل الجهات مجندة من أجل ضمان سير اللقاء في أفضل الظروف، كون الضغط سيكون كبير.

يذكر أن مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، في الأسابيع الماضية جرت من دون جمهور في آخر اللحظات.