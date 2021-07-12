قناة النهار الو فارس/ كيفية تحضيرالعصبان بطريقة سهلة.. ولا أروع بقلم النهار أونلاين نشر في 12 جويلية 2021 - 20:46 شارك غرِّد 75 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=959633 اقرأ أيضا صنهاجي: الأولوية لتلقيـ.ـح المصابيـ.ـن بالأمـ.ـراض المزمنة لتشكيل مناعـ.ـة جماعية قناة النهار 02 جويلية نقل: إضطرابات في النقل بالسكك الحديدية بسبب توقف بعض العمال عن العمل قناة النهار 27 جوان حزب العمال يحتفي بالذكرى الواحدة والثلاثين لتأسيسه قناة النهار 03 جويلية عادل حابسة: تأجيل كل النزاعات التي تنجم عن عمليات التصدير إلى غاية إستكمال الإجراءات الجمركية قناة النهار 04 جويلية