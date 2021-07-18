قناة النهار الو فارس.. لحم غنمي على الطريقة التركية وحلوى جافة.. ولا أروع بقلم النهار أونلاين نشر في 18 جويلية 2021 - 20:09 شارك غرِّد 108 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=962109 اقرأ أيضا مدير الصحة بتبسة: أزيد من 20 إصابـ.ـة بكورونـ.ـا يوميا وأكثر من 20 وفـ.ـاة خلال شهر جوان فقط !! قناة النهار 02 جويلية تيارت: سكان دوار العمامرة في رحلة بحث عن المياه بعد جفاف الأبار القديمة قناة النهار 03 جويلية أم البواقي: الحركاتي..شيخ تجاوز القرن يرعى قاعة الصلاة بنشاط وحيوية قناة النهار 09 جويلية طالع هابط: القاذورات وقنوات الصرف الصحي تهدد حياة 150 عائلة بعين الدفلى والسلطات في خبر كان قناة النهار 29 جوان