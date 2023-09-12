بالصور.. وصول وفد الحماية المدنية الى مطار معيتيقة في ليبيا

وصل فريق الحماية المدنية الجزائرية، قبل قليل، الى مطار معيتيقة بدولة ليبياـ أين كان في استقبالهم وزير المواصلات ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الليبيين.

كما كان معاون رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية في ليبيا ضمن مستقبلي فريق الحماية المدنية.

هذا وتم، قبل ساعات، إرسال فريق من الحماية المدنية المختص في البحث و الإنقاد إلى دولة ليبيا ، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة لضحايا الإعصار والذي تسبب في فيضانات عارمة وخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وتدخل هذه العملية ضمن التقاليد الراسخة للدولة الجزائرية بخصوص التضامن الدولي، لاسيما في مجابهة ومواجهة الكوارث الطبيعية، بحيث تعبر هذه المساعدات عن إلتزام الجزائر قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي، لمساعدته في تجاوز الظروف الصعبة.

وحسب بيان الحماية المدنية فإن، فريق البحث والإنقاذ الجزائري تحت قيادة ضباط سامون من المديرية العامة للحماية المدنية، قائد الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، ورئيس فريق البحث في الأماكن الحضرية بالإضافة ضباط مكلفين بنقطة التشغيل العملياتي.

ويتكون الفريق من 113 عون حماية مدنية من مختلف الرتب ومختلف التخصصات، منها فرقة الغطاسين، الفرقة الطبية المختصة في طب الكوارث، فرقة إدارة العمليات “المناجمنت”، فرق البحث والإنقاذ ، الفرق السينوتقنية، فرق اللوجيستكية، أخصائين نفسانيين،كما تظم الفرقة عتاد خاص بالتدخل في الفياضانات.

ويأتي هذا تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة بدولة ليبيا الشقيقة جراء الإعصار الذي ضرب عدد من المدن، و تحت إشرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إبراهيم مراد برفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف،