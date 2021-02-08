اليابان: إعدام ما يقارب 1.5 مليون دجاجة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

سجلت الحكومة اليابانية حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور، يُعتقد أنها سلالة شديدة العدوى في مزارع الدواجن بمقاطعتي تشيبا وميازاكي.

وذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن محافظة تشيبا قررت إعدام حوالي 1.15 مليون دجاجة.

وأوضحت أنها طلبت إرسال قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في إكمال المهمة بسرعة.

ويعد هذا سابع تفش لأنفلونزا الطيور بمزرعة في تشيبا منذ ديسمبر الماضي، بعد تفشي تم تأكيده بمزرعة في مدينة أساهي.

وفي نفس السياق، أعدمت حكومة مقاطعة ميازاكي حوالي 240 ألف دجاجة تمت تربيتها في بلدة شنتومي.

وتم فرض قيود على نقل البيض والدجاج من جميع المزارع الواقعة على بعد 10 كيلومترات من المنشآت التي أصابها المرض.