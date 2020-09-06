اليابان تدعو أكثر من 3 ملايين شخص لمغادرة منازلهم بسبب الإعصار

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، عن اقتراب إعصار “هايشن” من جزيرة “كيوشو” الرئيسية في جنوب غرب اليابان.

وحسب وكالة كيودو، دعت السلطات المحلية اليابانية أكثر من 3 ملايين شخص إلى مغادرة منازلهم في منطقة واسعة من البلاد.

وحثت السلطات اليابانية مواطنيها على توخي أقصى درجات الحذر، محذرة من رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة وأمواج عالية.

وأوضحت أن إعصار هايشن مر بالقرب من محافظة أوكيناوا الجزيرة الواقعة جنوب البلاد وجزيرة أمامي – أوشيما النائية بمحافظة كاجوشيما.

ومن المتوقع أن يتحرك شمالًا قبالة الساحل الغربي لجزيرة كيوشو الرئيسية اعتبارًا من مساء اليوم وحتى صباح غد الاثنين.

وصدرت أوامر إجلاء لأكثر من 3.4 مليون شخص ضمن أكثر من 1.6 مليون أسرة في جزيرة كيوشو ومناطق غرب اليابان.

كما دفع الإعصار السلطات إلى تعليق عمليات النقل العام اعتبارًا من يوم غد الاثنين، كما ستعلق رحلات القطارات السريعة.