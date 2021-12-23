اليابان.. تذوق الطعام عبر شاشة التلفاز!

قام مخترع من اليابان بتطوير، نموذجا أوليا لشاشة تلفزيون قابلة لـ”اللعق” يمكنها عكس نكهات الطعام. وهي خطوة أخرى نحو إنشاء تجربة مشاهدة متعددة الحواس.

كما يستخدم، الجهاز المسمى Taste the TV (TTTV)، 10 علب نكهات يتم رشها معا لتكوين مذاق طعام معين. ثم يتم لف عينة النكهة ووضعها فوق شاشة تلفزيون مسطحة ليقوم المشاهد بتجربتها.

في حين قال هومي مياشيتا، الأستاذ بجامعة ميجي في طوكيو، إنه خلال كورونا، تمكن التكنولوجيا أن يعزز طريقة تواصل الناس. وتفاعلهم مع العالم الخارجي، مشيرا إلى أن “الهدف هو تمكين الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام في مطعم. على الجانب الآخر من العالم، حتى أثناء البقاء في المنزل”.

كما يعمل مياشيتا مع فريق من حوالي 30 طالبا أنتجوا مجموعة متنوعة من الأجهزة المتعلقة بالنكهة. بما في ذلك الشوكة التي تجعل مذاق الطعام أكثر ثراء. وقال إنه بنى نموذجا أوليا لـTTTV خلال العام الماضي وأن النسخة التجارية ستكلف حوالي 100000 ين (حوالي 875 دولار أمريكي).

تجاوز عدد المصابين بفيروس “كورونا” في العالم 276.13 مليون حالة، فيما بلغت الوفيات خمسة ملايين و670030 حالة بحسب إحصاء لوكالة “رويترز”.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019. كما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، عن تسجيل 6919 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية. خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 589 ألفا و978.

وقالت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية في اليابان لم تختبر أفرادها للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عند مغادرتهم الولايات المتحدة، بما يتعارض مع طلب طوكيو باتباع إجراءات السلامة ومراقبة الحدود.

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