اليابان ترغب في دخول سوق صناعة السيارات بالجزائر

قال سفير اليابان في الجزائر كونو أكيرا، أن هناك إهتمام بالغ يوليه المتعاملون اليابانيون من أجل إبرام شراكات مع نظرائهم الجزائريين في عدة مجالات. من بينها الإتصالات والصناعة الصيدلانية والصحة.

وأشار كونو أكيرا في تصريح “لوأج”، على هامش حفل منح البروفيسور نصر الدين براشد وسام “الشمس المشرقة، الأشعة الذهبية” المنتظم بجامعة العلوم والتكنولوجيا “محمد بوضياف” بوهران. أن عدة متعاملين إقتصاديين يابانيين يرغبون في عقد شراكات مع المتعاملين الجزائريين.

وأضاف ذات الدبلوماسي، أن قطاع صناعة السيارات يمثل أحد المجالات الرئيسية التي يوليها المتعاملون اليابانيون إهتماما. قائلا: “رغبتنا في صناعة السيارات معروفة وننتظر مراجعة قانون الإستثمار بالجزائر”.

وأكد السفير الياباني، أن المجهودات المبذولة في الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال. تعد هامة بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين اليابانيين. معلنا في ذات السياق عن زيارة مرتقبة لرجال أعمال يابانيين إلى الجزائر بعد استقرار الوضعية الصحية عبر العالم. وذلك في إطار إدارة البلدين في ترقية التعاون الثنائي.

كما أوضح السفير أن العلاقات الثنائية بين اليابان والجزائر ممتازة. خاصة الجهود المبذولة حديثا من أجل تفعيل النشاط الدبلوماسي. مذكرا بالتاريخ الطويل لعلاقات الصداقة التي تربط البلدين وأن اليابان كان من بين أول البلدان التي اعترفت باستقلال الجزائر في 1962.

وعبّر في هذا السياق، عن أمله في أن يكون الإحتفال بالذكرى الستين للعلاقات ما بين الجزائر واليابان في 2022 ، فرصة لتعزيز التعاون ما بين البلدين.

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سفير دولة اليابان يحضر تدشين المركز النفسي للأطفال المعاقين ذهنيا

أشرف كونو أكيرا سفير دولة اليابان بالجزائر بمعية مدير النشاط الإجتماعي والتضامن. على مراسيم تدشين المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهينا على مستوى حي السلام ببلدية الشلف.

وتمت عملية تهيئة هذا المرفق الذي تشرف جمعية أمل للأطفال المعاقين ذهنيا على تسييره، بعد أن خصصت مصالح الولاية مبلغا ماليا هاما لإعادة تأهيله. فضلا عن إستغلال هيبة قدمتها سفارة ودولة اليابان تندرج في إطار برنامج دعم التنمية من طرف الحكومة اليابانية لدعم المشاربع المصغرة المساهمة في الأمن الإنساني. والتي تم إستغلالها في إقتناء تجهيزات طبية و ألعاب عصرية وأدوات تعليمية حديثة. خاصة بقاعة النفسي الحركي، والتي من شأنها مساعدة هذه الشريحة على الإندماج الإجتماعي.