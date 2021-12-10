اليابان.. تسجيل 8 حالات جديدة بـمتحور “أوميكرون”
أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بمتحور “أوميكرون”.
ليصل عدد حالات الإصابة بهذا المتحور الى 12 حالة منذ بداية انتشار هذا المتحور في الأسابيع الماضية.
هذا وثبتت إصابة 8 أشخاص بالمتحور الجديد من فيروس كورونا لدى وصولهم إلى مطارات يابانية.
وذاك من أواخر نوفمبر حتى بداية هذا الشهر حسبما جاء في بيان لوزارة الصحة اليابانية.
وفي نفس السياق، تبين أن اثنين من المصابين امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصبي.
أين وصلا من ناميبيا في 28 نوفمبر على نفس الرحلة مع دبلوماسي ناميبي كان أول حالة مؤكدة في اليابان للإصابة بالمتحور “أوميكرون”.
في حين وصلت الحالات الـ6 المؤكدة الأخرى من الولايات المتحدة وموزمبيق والكونغو في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ليتم عزل أصحابها وفقا لوزارة الصحة اليابانية.
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قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أظهر أن قابليته على الإنتشار هي الأسرع من بين كافة المتحورات الأخرى.
وأوضح جاويد أن “قرار الحكومة بفرض قيود جديدة، يهدف إلى إبطاء إنتشار “أوميكرون”. وآمل أن يفهم معظم الناس أنه من خلال إتخاذ بعض الإجراءات الحاسمة الآن. يمكننا تجنب إتخاذ إجراءات لاحقا. معربا عن أمله بأن لا نضطر إلى إتخاذ إجراءات جديدة في جانفي.
وشدّد على أن الخطة “ب” التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم أمس، ستخفف من سرعة إنتشار أوميكرون. مبينا أن “هذه الخطة تم تفصيلها بحيث يكون تأثيرها على قطاع الضيافة قليلا”.
وأضاف، أنه “من المرجح أن أوميكرون يؤثر على فعالية اللقاحات. إلا أن الجرعات المعززة تؤمن بعض الحماية، وهذه الإجراءات الجديدة ستمنح الوقت للأشخاص للحصول على جرعات معززة”. مجددا تحذيره من إمكانية الوصول إلى مليون إصابة بأميكرون بحلول نهاية ديسمبر الحالي.
كما أعلن أنه لا توجد خطة لفرض التطعيم بشكل إلزامي على عموم السكان في البلاد.
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دعت منظمة الصحة العالمية، إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا. كما أشارت المنظمة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه “أوميكرون”، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.
وحسب خبراء المنظمة الأممية، فإن بعض سمات “أوميكرون”، تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار كورونا. كما تابعت المنظمة “لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط”.
في حين أشار خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أنه في جنوب إفريقيا، يتزايد عدد حالات “أوميكرون”. فيما يكون انتقال “دلتا” منخفضا جدا، لذلك كانت المنافسة بين المتغيرين قليلة.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى”. “على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا في الوقت الحالي”. كما أضاف “لذلك سيكون من المهم رصد،ما يحدث بجميع أنحاء العالم بعناية،لفهم ما إذا كان بإمكان أومكيرون أن يتفوق على دلتا”.
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