اليابان.. تسجيل 8 حالات جديدة بـمتحور “أوميكرون”

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بمتحور “أوميكرون”.

ليصل عدد حالات الإصابة بهذا المتحور الى 12 حالة منذ بداية انتشار هذا المتحور في الأسابيع الماضية.

هذا وثبتت إصابة 8 أشخاص بالمتحور الجديد من فيروس كورونا لدى وصولهم إلى مطارات يابانية.

وذاك من أواخر نوفمبر حتى بداية هذا الشهر حسبما جاء في بيان لوزارة الصحة اليابانية.

وفي نفس السياق، تبين أن اثنين من المصابين امرأة في الثلاثينيات من عمرها وصبي.

أين وصلا من ناميبيا في 28 نوفمبر على نفس الرحلة مع دبلوماسي ناميبي كان أول حالة مؤكدة في اليابان للإصابة بالمتحور “أوميكرون”.

في حين وصلت الحالات الـ6 المؤكدة الأخرى من الولايات المتحدة وموزمبيق والكونغو في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ليتم عزل أصحابها وفقا لوزارة الصحة اليابانية.

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